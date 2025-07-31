На Камчатке произошло еще три землетрясения магнитудой от 5 баллов
21:00 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три землетрясения магнитудой 5,3, 5,0 и 5,2 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 16:09 по 16:43 по всемирному координационному времени (с 13:09 по 13:43 мск). Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН).
Первое землетрясение произошло в 148 километрах от Петропавловска-Камчатского, второе — в 118 километрах, третье — в 189 километрах. Эпицентр первого сейсмологического события залегал на глубине 15,7 километра, второго — на глубине 69,5 километра, третьего — 57,7 километра.
Во всех случаях данных по ощущаемости пока не поступало.
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