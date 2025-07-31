Вынесен приговор жителю Ставрополья у Ярбулдыеву, причастному к нападению в 1999 г на военных в Дагестане
20:00 31.07.2025 Источник: Интерфакс
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Ставрополья Рустаму Ярбулдыеву, причастному к нападению в 1999 году на военнослужащих в Дагестане в составе банды Шамиля Басаева, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Ставропольскому краю.
Подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении. Уголовное дело рассматривалось в суде по ч. 2 ст. 209 (участие в вооруженной банде), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего). Приговор в законную силу еще не вступил. Вооруженные формирования Басаева и Хаттаба в августе 1999 года вторглись на территорию Ботлихского района Дагестана. В ходе нападения погибли более 280, были ранены свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Был нанесен значительный ущерб экономике республики.
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