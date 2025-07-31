БРИКС не является «антиамериканской организацией» — Песков

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

БРИКС — не антиамериканская организация, как ее оценивает президент США Дональд Трамп. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не так, [БРИКС — не антиамериканская организация]. Я еще раз повторяю, БРИКС как формирование, собственно, это же объединение, это даже не организация, потому что никаких признаков институциональных у этого формирования нет. Это именно объединение тех стран, которые разделяют единый интерес и единое видение взаимного сотрудничества», — сказал Песков.