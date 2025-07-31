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НОВОСТИ

В Сбере рассчитывают, что кабмин разъяснит условия использования ФНБ для строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург

19:31 31.07.2025

В Сбере прокомментировали поручение президента России Владимира Путина правительству и Сбербанку до 1 октября проработать вопрос использования средств ФНБ в объеме 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

«Важно отметить, что требования к использованию средств ФНБ жестче, чем к использованию других источников средств, при этом данные средства предоставлены на льготных условиях, затраты на их обслуживание существенно дешевле, чем по обычным кредитам банков и займам НПФ, – отметил первого заместителя председателя правления Сбера Александр Ведяхин. – Мы предполагаем, что правительство РФ разъяснит банкам, через которые предоставляются средства ФНБ в проект, при каких условиях и на какие цели внутри проекта их можно использовать уже сейчас, когда еще не полностью готова проектная документация на все этапы. Цель – оптимизировать финансовые расходы в рамках проекта ВСМ».

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