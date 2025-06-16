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НОВОСТИ

В Литве уже месяц нет ни одного китайского дипломата

13:05 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание посольства Китая в Вильнюсе пустует, уже месяц в столице Литвы нет ни одного китайского дипломата. Об этом сообщило агентство BNS.

«В настоящее время в посольстве КНР в Вильнюсе аккредитованных дипломатов этой страны или других представителей персонала нет», — приводит агентство ответ литовского МИД на свой запрос.

Ранее в посольстве Китая находился один дипломат, однако в прошлом месяце он на время покинул Литву, а 18 мая при попытке вернуться не был впущен в балтийскую республику. Как пояснило погранведомство Литвы, в его дипломатическом паспорте не было отметки об аккредитации, а также он превысил срок пребывания в Шенгенском пространстве, который составляет не более 90 суток в течение 180-дневного периода.

Вильнюс в течение нескольких лет не обновляет аккредитацию дипломатов Китая после скандала с работающим в Литве «представительством Тайваня».

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