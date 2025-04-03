Более 60% французов считают, что демократия в стране неэффективна

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины французов считают, что демократия во Франции «работает плохо». Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который проводился социологической службой CSA для газеты Le Journal du Dimanche (JDD), телеканала CNews и радио Europe 1.

Как отмечается, 61% респондентов недовольны тем, как во Франции работает демократия. Противоположного мнения придерживаются 39% участников опроса.

Обеспокоенность по поводу соблюдения принципов правового государства выразило большинство сторонников правых партий: такую точку зрения высказали 81% сторонников «Национального объединения» и 63% республиканцев.