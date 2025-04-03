Пошлины США против Швейцарии стали шоком для экономики конфедерации — NZZ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение Вашингтоном высоких импортных пошлин на швейцарские товары стало шоком для экономики этой страны, учитывая ее открытую торговую политику и объем инвестиций в США. Такое мнение высказывается в материале, опубликованном газетой Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По ее оценкам, для швейцарских компаний, экспортирующих свои товары за рубеж, такая тарифная ставка станет «серьезной нагрузкой». На этом фоне издание подчеркивает, что Швейцария уже много лет проводит открытую политику, и с начала 2024 года отказалась от практики односторонних пошлин на импорт промышленных товаров.

Кроме того, как пишет NZZ, швейцарские инвесторы занимают шестое место по масштабам вложений в экономику США, а компании из конфедерации создали в этой стране более 400 тыс. рабочих мест. В этой связи межотраслевая швейцарская деловая организация Economiesuisse призвала Берн и Вашингтон «оперативно найти решение за столом переговоров», чтобы не допустить дальнейшей эскалации торгового конфликта.