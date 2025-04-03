ГД наделила статусом ветеранов боевых действий всех бойцов в Курской области

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий всех бойцов, отражавших вторжение на территорию РФ, в том числе участников добровольческих формирований. Документ был инициирован правительством РФ, изменениями дополняется закон «О ветеранах».