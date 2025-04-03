Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Китая с «А+» до «А»

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая с уровня «A+» до «A», прогноз стабильный.

«Понижение рейтинга отражает наши ожидания дальнейшего ослабления государственных финансов Китая и быстрого роста государственного долга в период экономических преобразований в стране», — говорится в опубликованном на сайте агентства сообщении.