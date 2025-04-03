Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Китая с «А+» до «А»
17:00 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая с уровня «A+» до «A», прогноз стабильный.
«Понижение рейтинга отражает наши ожидания дальнейшего ослабления государственных финансов Китая и быстрого роста государственного долга в период экономических преобразований в стране», — говорится в опубликованном на сайте агентства сообщении.
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