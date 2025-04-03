Национальная система платежных карт назвала лучшие банки в борьбе с мошенничеством
17:14 03.04.2025
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Фото пресс-службы Сбера
В ключевой номинации по защите граждан от мошенников по итогам 2024 года лидирующую позицию занял Сбербанк, показав минимальный уровень мошеннической активности в этой области.
По итогам оценок Сбербанк продемонстрировал лучшие показатели и стал лауреатом еще в двух номинациях: «Эффективный возврат похищенных средств» и «Лучшие технологии по борьбе с мошенничеством и повышение финансовой грамотности».
Сбер как лауреат показал высочайший уровень разработки инноваций в сфере борьбы с мошенничеством, а также внес наиболее весомый вклад с точки зрения повышения финансовой грамотности населения и профессиональной квалификации антифрод-специалистов.
За вклад в повышение цифровой и финансовой грамотности жюри отметили такие проекты Сбербанка, как библиотека знаний по кибербезопасности «Кибрарий», а также участие в создании сериалов о борьбе с аферистами: «Мамонты» и «На крючке».
В номинации «Эксперт года» по решению антифрод-клуба НСПК был отмечен Сергей Велигодский, директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка. Он был номинирован единогласно всеми участниками антифрод-комьюнити национальной системы.
Заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев подчеркнул, что отмечены банки с наивысшими показателями. При выборе победителей учитывались данные об уровне мошенничества, а также исключались банки, подвергавшиеся штрафным санкциям или включенные в штрафные программы.
В премии также был отмечен вклад Россельхозбанка, Т-Банка и Альфа-Банка в противодействие мошенничеству.
«В условиях постоянного усложнения мошеннических схем особенно важны инновационные решения, надежные технологии и профессионализм сотрудников. Уверен, что церемония награждения еще раз подчеркнет важность совместных усилий банковского сообщества в создании безопасной финансовой экосистемы и внедрении прорывных технологий для защиты граждан», – подытожил Георгий Дорофеев.
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