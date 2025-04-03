РФ беспрецедентными темпами заменяет боевую технику, наращивает свои силы — главком НАТО
17:40 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия наращивает численность своих ВС быстрее, чем оценивали аналитики, беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.
Как говорится в тексте его вступительного слова, подготовленного для слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, «российские вооруженные силы наращивают численность быстрее, чем предполагало большинство аналитиков». «Россия не только усиливает личный состав, но и беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы», — добавил военачальник. Он одновременно занимает пост главы Европейского командования ВС США.
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