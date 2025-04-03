Дмитриев: США создают прецедент для самостоятельного роста и устойчивого создания рабочих мест

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на все товары, ввозимые в страну, создает прецедент для независимого роста страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Отдавая предпочтение отечественной промышленности и исправляя структурные торговые дисбалансы, США создают прецедент для самостоятельного роста и устойчивого создания рабочих мест», — написал Дмитриев в социальной сети X.