США нанесли более 36 ударов по территории Йемена, подконтрольной мятежному движению хуситов «Ансар Аллах»

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты нанесли более 36 ударов по территории Йемена, подконтрольной мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». В результате ударов есть погибшие и раненые, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. «За последние часы американский противник совершил откровенную агрессию против нашей страны, нанеся более 36 авиаударов по нескольким районам Саны, Саады и других провинций. В результате ударов многие погибли и пострадали», – сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.