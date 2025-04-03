Европа хочет разместить на своей территории гиперзвуковое оружие дальнего действия

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что Европа запросила размещение на ее территории гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия.

«Есть запрос на размещение одной из них (систем — прим. ТАСС) в Европе. Об этом я могу рассказать на закрытом заседании», — сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.