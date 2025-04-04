Трамп выразил уверенность, что и Путин, и Зеленский готовы к сделке по Украине

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации США Дональд Трамп считает, что и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский готовы к сделке по Украине.

«Он готов заключить сделку», — сказал про Зеленского американский лидер, общаясь в четверг с журналистами на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Майами (штат Флорида). «И считаю, что президент Путин готов заключить сделку», — подчеркнул Трамп.

«Европа не добилась успеха, взаимодействуя с президентом Путиным. Однако я думаю, что добьюсь [в этом] успеха», — заявил хозяин Белого дома, комментируя ситуацию вокруг Украины.