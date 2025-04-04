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Пошлины США представляют значительный риск для развития мировой экономики — глава МВФ

10:05 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские таможенные пошлины, о введении которых по принципу взаимности было объявлено в среду, представляют значительный риск для развития мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в письменном заявлении.

«Мы все еще оцениваем макроэкономические последствия объявленных тарифных мер, но они явно представляют собой значительный риск для перспектив развития мировой экономики в период ее медленного роста. Важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике», — отметила она.

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