Пошлины США представляют значительный риск для развития мировой экономики — глава МВФ
10:05 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские таможенные пошлины, о введении которых по принципу взаимности было объявлено в среду, представляют значительный риск для развития мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в письменном заявлении.
«Мы все еще оцениваем макроэкономические последствия объявленных тарифных мер, но они явно представляют собой значительный риск для перспектив развития мировой экономики в период ее медленного роста. Важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике», — отметила она.
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