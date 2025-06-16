ВС РФ, наступая на Днепропетровщине, создают плацдарм для охвата Красноармейска — Пушилин

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска, продвигаясь по Днепропетровской области, создают плацдарм для охвата Красноармейска (украинское название — Покровск), рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«На нескольких участках уже наше подразделение вышло на территорию Днепропетровской области, создавая необходимый плацдарм для более выгодного охвата и освобождения населенного пункта Красноармейск», — сказал Пушилин.