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НОВОСТИ

ВС РФ, наступая на Днепропетровщине, создают плацдарм для охвата Красноармейска — Пушилин

10:32 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска, продвигаясь по Днепропетровской области, создают плацдарм для охвата Красноармейска (украинское название — Покровск), рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«На нескольких участках уже наше подразделение вышло на территорию Днепропетровской области, создавая необходимый плацдарм для более выгодного охвата и освобождения населенного пункта Красноармейск», — сказал Пушилин.

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