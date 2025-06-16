Глава МО Израиля пригрозил, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за ракетные обстрелы

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский министр обороны Исраэль Кац после новых ночных обстрелов со стороны Ирана, приведших к жертвам среди гражданского населения, пригрозил, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия властей исламской республики.

«Высокомерный диктатор в Тегеране превратился в трусливого убийцу, который ведет прицельные обстрелы гражданского населения Израиля, чтобы удержать Армию обороны Израиля от продолжения атаки, которая подрывает его возможности. Жители Тегерана заплатят за это цену — и скоро», — написал Кац на своей странице в соцсети X.