Стармер отчаялся заключить с Трампом сделку по пошлинам на сталь — The Times

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский премьер Кир Стармер отказался от надежд на заключение сделки по пошлинам на сталь с президентом США Дональдом Трампом, находящимся с государственным визитом в Великобритании. Об этом сообщила газета The Times.

По данным издания, Лондон согласился на «постоянную» 25-процентную пошлину на экспорт стали и алюминия после того, как США заняли жесткую позицию на переговорах. Британские переговорщики пришли к выводу, что фиксированная ставка в 25% без каких-либо квот является «более выгодной сделкой», поскольку британский экспорт получит конкурентное преимущество перед другими странами, столкнувшимися с общей 50-процентной пошлиной.

Как заявил один из источников в сталелитейной отрасли Соединенного Королевства, несогласование квот в первоначальном соглашении, как это было сделано в отношении автомобилей, стало «роковой ошибкой». «Это полная противоположность тому, что изначально предлагалось», — сказал он.