На Украине в мае зафиксировали 17 тыс. случаев бегства из части и 1,7 тыс. дезертирства

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество случаев самовольного оставления воинской части на Украине составило в мае 17 768, дезертирства — 1 794. Об этом свидетельствует подсчеты ТАСС на основании данных Государственного бюро расследований Украины.

Обвинения предъявлены в 641 деле о самовольном оставлении части и в 21 деле по дезертирству.