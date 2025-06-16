МИД Ирана указал, что Израиль использовал американское оружие для ударов по республике

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль использовал американское вооружение для ударов по Ирану. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Сионистский режим напал на нас, используя разнообразные виды вооружений, в том числе оружие, поставленное Соединенными Штатами», — сказал он на брифинге.