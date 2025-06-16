В Херсонской области предотвращен теракт в отношении представителей власти — ФСБ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Херсонской области россиянина, готовившего теракт в отношении представителей власти по заданию Киева. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1974 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти», — отметили в ЦОС.

По данным ФСБ, подозреваемый, действуя по заданию и при координации сотрудника украинских спецслужб, изъял из схрона самодельное взрывное устройство для совершения подрыва автомобиля одного из чиновников администрации Херсонской области. «При попытке реализации преступного замысла злоумышленник задержан, обнаружены и изъяты: взрывчатое вещество иностранного производства марки „С-4“ массой 1 250 г, электродетонатор и программируемый блок управления», — сообщили в ФСБ.