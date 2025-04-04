Мужчина погиб в результате удара ВСУ по поселку в Брянской области
11:20 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар по поселку Белая Березка в Брянской области. Пострадали два человека, один из них погиб, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
«Целенаправленные удары нанесены по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один из пострадавших, мужчина, погиб», — написал он.
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