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НОВОСТИ

Мужчина погиб в результате удара ВСУ по поселку в Брянской области

11:20 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар по поселку Белая Березка в Брянской области. Пострадали два человека, один из них погиб, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Целенаправленные удары нанесены по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один из пострадавших, мужчина, погиб», — написал он.

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