Продажи новых автомобилей в РФ в I квартале снизились на 27%, до 287,2 тыс.
12:00 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продажи новых автомобилей всех сегментов — легковых и легких коммерческих авто, грузовиков и автобусов — в России по итогам I квартала 2025 года снизились на 27% и составили 287,2 тыс., сообщил Минпромторг РФ. При этом рынок новых автомобилей, произведенных в России, составил 154,1 тыс.
В том числе легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.
Непосредственно в марте рынок новых транспортных средств составил 93,3 тыс. Это на 45% меньше, чем в марте 2024 года, но на 2% больше, чем в феврале 2025 года. Продажи легковых авто снизились на 46% в годовом выражении, до 79,1 тыс. При этом по отношению к февралю текущего года рынок вырос на 2%.
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