Богатейшие люди мира после введения пошлин США за сутки потеряли $208 млрд — Bloomberg

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на $208 млрд после того, как объявленные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины вызвали обвал на мировых рынках. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), это четвертое по величине однодневное падение за 13-летнюю историю индекса и самое значительное со времен пандемии COVID-19. Указывается, что более половины миллиардеров, входящих в список, столкнулись с сокращением своего состояния в среднем на 3,3%.

Согласно подсчетам, наиболее серьезно пострадали американские миллиардеры.