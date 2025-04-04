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НОВОСТИ

Британия, Польша и Северная Европа обсуждают создание общего оборонного фонда — Politico

12:20 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании, Польши и стран Северной Европы обсуждают создание совместного фонда для финансирования оборонных нужд. Об этом европейскому изданию Politico сообщили два европейских дипломата и чиновник.

По их словам, основная идея заключается в создании возможности совместных закупок вооружений по более низким ценам, а также получения выгодный займов на оборонные нужды. Дипломаты ЕС подтвердили, что британская сторона на прошлой неделе обсудила эту идею с представителями финансовых ведомств Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов и Польши. Ожидается, что стороны продолжат дискуссию во время встречи министров финансов стран Евросоюза в Варшаве на следующей неделе.

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