Рост экономики РФ в настоящее время переходит к «нулевому» — Шохин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замедление роста экономики РФ фиксируется с начала года, он переходит к «нулевому». Так, в феврале рост уже снизился до 0,8%, по сравнению с более чем 4% в конце 2024 года, сообщил президент РСПП Александр Шохин на годовом общем собрании членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

«Мы видим, что сейчас замедление экономики — уже свершившийся факт. Если по итогам прошлого года экономика выросла на 4,1%, и каждая переоценка со стороны Росстата дает более высокие цифры — наверное и 4,1% не последняя цифра. То в январе уже мы видели 3-процентный рост, а в феврале — уже менее 1-0,8%. Явно уже уходим, как говорится, в „нулевой рост“, — сказал он.