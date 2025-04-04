Ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море составил 84,9 млрд руб.

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии из-за крушения танкеров в Черном море, его общая сумма составила 84,9 млрд рублей, сообщила глава ведомства Светлана Радионова, ее слова приводятся в сообщении кабмина. Владельцы затонувших танкеров могут в течение месяца добровольно возместить ущерб, по истечении срока будут направлены иски в суд.

Радионова отметила, что сумма вреда в отношении ООО «Кама шиппинг» (владельца танкера «Волгонефть-212») составила 49,46 млрд рублей. В отношении ЗАО «Волготранснефть» (владельца танкера «Волгонефть-239») сумма вреда, нанесенного Черному морю, составила 35,48 млрд рублей.

«У компаний, которым предъявлены требования, есть 1 месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд», — добавила она.