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Разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется — Песков

14:12 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По данным издания Politico, в странах Европы полагают, что новая беседа двух лидеров может состояться уже сегодня.

«Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет», — сказал представитель Кремля.

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