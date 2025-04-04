Разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется — Песков
14:12 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По данным издания Politico, в странах Европы полагают, что новая беседа двух лидеров может состояться уже сегодня.
«Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет», — сказал представитель Кремля.
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