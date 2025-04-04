ВСУ понесли страшные потери при попытке прорыва в Белгородскую область — Алаудинов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины понесли страшные потери при попытке прорыва государственной границы РФ в Белгородской области, сейчас ситуация находится под полным контролем. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«В общей сложности у нас ситуация достаточно-таки хорошая, если смотреть на то, что буквально две недели назад противник опять попытался прорвать нашу границу и углубиться уже на территорию Белгородской области. Сейчас все под контролем, эти участки зачищаются. Противник не устает забрасывать новое и новое мясо, хотя видит, что ежедневно несет просто страшные потери», — сказал Алаудинов.

Он уточнил, что ВСУ не могут добиться результата в белгородском приграничье.