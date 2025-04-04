ВСУ понесли страшные потери при попытке прорыва в Белгородскую область — Алаудинов
16:00 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины понесли страшные потери при попытке прорыва государственной границы РФ в Белгородской области, сейчас ситуация находится под полным контролем. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«В общей сложности у нас ситуация достаточно-таки хорошая, если смотреть на то, что буквально две недели назад противник опять попытался прорвать нашу границу и углубиться уже на территорию Белгородской области. Сейчас все под контролем, эти участки зачищаются. Противник не устает забрасывать новое и новое мясо, хотя видит, что ежедневно несет просто страшные потери», — сказал Алаудинов.
Он уточнил, что ВСУ не могут добиться результата в белгородском приграничье.
НОВОСТИ
- 17:12 04.04.2025
- США не будут заранее судить о возможных уступках РФ и Украины в решении конфликта — Рубио
- 17:00 04.04.2025
- Рютте утверждает, что поток оружия и разведданных США на Украину «будет продолжаться»
- 16:32 04.04.2025
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 190 военных и танк
- 16:12 04.04.2025
- Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $65 за баррель
- 15:32 04.04.2025
- Рубио не требовал на встрече НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП — глава МИД Польши
- 15:12 04.04.2025
- КНР с 10 апреля вводит новые тарифы в размере 34% на всю продукцию из США
- 15:00 04.04.2025
- Российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР
- 14:32 04.04.2025
- РФ едва ли на руку пошлины США, из-за них лихорадит мировую экономику — Песков
- 14:12 04.04.2025
- Разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется — Песков
- 14:10 04.04.2025
- Вакцина Ростеха от гриппа признана самой сбалансированной из российских препаратов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать