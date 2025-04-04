США не будут заранее судить о возможных уступках РФ и Украины в решении конфликта — Рубио

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не будут заранее судить о том, какие уступки со стороны России и Украины возможны для достижения урегулирования конфликта, потому что это вопрос, который прежде всего зависит от Москвы и Киева. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Единственный способ окончания войн — за столом переговоров, если это не безоговорочная капитуляция, то это двусторонние уступки. Но мы не собираемся заранее судить о том, какие это будут уступки, потому что они будут зависеть от того, что примет Украина и что примет Россия», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.