США не будут заранее судить о возможных уступках РФ и Украины в решении конфликта — Рубио
17:12 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не будут заранее судить о том, какие уступки со стороны России и Украины возможны для достижения урегулирования конфликта, потому что это вопрос, который прежде всего зависит от Москвы и Киева. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Единственный способ окончания войн — за столом переговоров, если это не безоговорочная капитуляция, то это двусторонние уступки. Но мы не собираемся заранее судить о том, какие это будут уступки, потому что они будут зависеть от того, что примет Украина и что примет Россия», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
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