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Гуманитарный автомобиль в Харьковской области атаковал беспилотник ВСУ

20:20 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль в Харьковской области, который использовался местными жителями для доставки хлеба, медикаментов и топлива. Дрон повредил корпус машины, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Вооруженные формирования Украины нанесли очередной удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю на освобожденной территории Харьковской области. Беспилотник зацепился винтами за ветки дерева и взорвался рядом с автомобилем. Осколками повредило корпус, к счастью, никто не пострадал. Данное транспортное средство с хорошей проходимостью жители села Великий Выселок использовали для доставки хлеба, медикаментов и топлива. В момент атаки украинского БПЛА на данном автомобиле доставляли социальное топливо мирному населению», — написал он.

Ганчев отметил, что ВСУ регулярно наносят удары по гражданским объектам и транспортным средствам в прифронтовых районах Харьковской области. Глава администрации призвал жителей региона соблюдать осторожность при передвижении вблизи линии боевого соприкосновения.

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