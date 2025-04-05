Советник по нацбезопасности Тайваня прибыл в США для переговоров по "секретному каналу" - FT
09:10 05.04.2025 Источник: Интерфакс
Советник по нацбезопасности тайваньской администрации Джозеф Ву находится в Вашингтоне для переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.
Переговоры пройдут по существующему так называемому "секретному каналу", отмечает издание.
Китай рассматривает официальные контакты между Вашингтоном и Тайбэем как нарушение его суверенитета и территориальной целостности в нарушение главного принципа установления дипотношений между двумя странами о признании существования одного Китая. За счет таких контактов, считает Пекин, США поддерживают сторонников "независимости Тайваня".
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