В Хакассии введен режим ЧС в связи с природными пожарами

12:30 Источник: Интерфакс

Режим ЧС объявлен в субботу в связи с природными пожарами в Республике Хакасия, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов в своем телеграм-канале.

"В республике с сегодняшнего дня решением комиссии введен режим ЧС", - сообщил он.

По словам главы республики, он провел оперативное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. К тушению пожаров привлечен личный состав всех подразделений пожарной службы и добровольной пожарной охраны, патрульные, патрульно-маневренные группы муниципальных образований. Весь резерв и техника введен в боевой расчет.