В Хакассии введен режим ЧС в связи с природными пожарами
12:30 05.04.2025 Источник: Интерфакс
Режим ЧС объявлен в субботу в связи с природными пожарами в Республике Хакасия, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов в своем телеграм-канале.
"В республике с сегодняшнего дня решением комиссии введен режим ЧС", - сообщил он.
По словам главы республики, он провел оперативное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. К тушению пожаров привлечен личный состав всех подразделений пожарной службы и добровольной пожарной охраны, патрульные, патрульно-маневренные группы муниципальных образований. Весь резерв и техника введен в боевой расчет.
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