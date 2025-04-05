0
0
0
НОВОСТИ

В Хакассии введен режим ЧС в связи с природными пожарами

12:30 05.04.2025 Источник: Интерфакс

Режим ЧС объявлен в субботу в связи с природными пожарами в Республике Хакасия, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов в своем телеграм-канале.

"В республике с сегодняшнего дня решением комиссии введен режим ЧС", - сообщил он.

По словам главы республики, он провел оперативное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. К тушению пожаров привлечен личный состав всех подразделений пожарной службы и добровольной пожарной охраны, патрульные, патрульно-маневренные группы муниципальных образований. Весь резерв и техника введен в боевой расчет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 05.04.2025
Генсек НАТО «ошеломлен» количеством поступающих на вооружения миллиардов
0
489
09:20 05.04.2025
Сделка по выделению активов TikTok в США была прервана из-за введенных Трампом пошлин - СМИ
0
421
09:15 05.04.2025
Синоптики фиксируют в Москве «обвал температуры» воздуха
0
495
09:10 05.04.2025
Советник по нацбезопасности Тайваня прибыл в США для переговоров по "секретному каналу" - FT
0
431
09:00 05.04.2025
Некоторые члены "коалиции желающих" хотят выдвинуть Макрона в качестве переговорщика с РФ по Украине - СМИ
0
490
21:40 04.04.2025
В Дальневосточном федеральном округе до 2030 года пройдет реконструкция семи аэродромов
0
1046
20:20 04.04.2025
Гуманитарный автомобиль в Харьковской области атаковал беспилотник ВСУ
0
1129
18:55 04.04.2025
Население Украины живет в отсутствии свободы слова - депутат Рады
0
1288
18:45 04.04.2025
Сбер разработал рекомендации, как уберечь детей от мошенничества с арендой аккаунтов
0
1095
17:40 04.04.2025
Президент Армении подписал закон о намерении республики вступить в ЕС
0
1362

Возврат к списку