Киев увеличил атаки на энергообъекты РФ вопреки заявлениям Зеленского – МЛ РФ

15:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев с утра пятницы вопреки всем заявлениям и взятым на себя Владимиром Зеленским обязательствам кратно нарастил количество атак по энергоинфраструктуре РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С утра пятницы 4 апреля киевский режим вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов», — заявили в российском военном ведомстве.

«За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру», — сообщили в военном ведомстве, уточнив, что объекты повреждены в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях.