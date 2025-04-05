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Киев увеличил атаки на энергообъекты РФ вопреки заявлениям Зеленского – МЛ РФ

15:16 05.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев с утра пятницы вопреки всем заявлениям и взятым на себя Владимиром Зеленским обязательствам кратно нарастил количество атак по энергоинфраструктуре РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С утра пятницы 4 апреля киевский режим вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов», — заявили в российском военном ведомстве.

«За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру», — сообщили в военном ведомстве, уточнив, что объекты повреждены в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях.

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