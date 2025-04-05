В ночь на воскресенье 6 апреля в Москве и области ожидается снег и усиление ветра - синоптики

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снегопад, местами сильный, а также метель начнутся в Москве и Подмосковье уже после полуночи. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«В период с 01:00 мск в Подмосковье и с 02:00 мск в Москве ожидаются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, которые будут сопровождаться местами усилением северо-восточного ветра в порывах до 15 м/с», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что непогода может сохраниться до вечера понедельника, 7 апреля.

Собеседник агентства также предупредил о возможном образовании на дорогах гололедицы и установлении временного снежного покрова.