В ночь на воскресенье 6 апреля в Москве и области ожидается снег и усиление ветра - синоптики
14:00 05.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В период с 01:00 мск в Подмосковье и с 02:00 мск в Москве ожидаются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, которые будут сопровождаться местами усилением северо-восточного ветра в порывах до 15 м/с», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что непогода может сохраниться до вечера понедельника, 7 апреля.Собеседник агентства также предупредил о возможном образовании на дорогах гололедицы и установлении временного снежного покрова.
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