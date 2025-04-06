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НОВОСТИ

Высокопоставленные военные из Франции и Британии посетили Киев

09:00 06.04.2025 Источник: Интерфакс

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радкин в Киеве встретился с начальниками Генштабов Франции и Украины, чтобы обсудить вопросы, связанные с размещением на Украине сил безопасности в будущем, сообщил офис британского правительства.

"Главы оборонных ведомств обсудили структуру, численность и состав, необходимые для любых будущих сил обеспечения безопасности на Украине", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "основное внимание на встречах было к вопросам использования текущих возможностей Украины, чтобы обеспечить стране как можно более прочные позиции на будущее".

В сообщении также говорится, что, как ожидается, в коалицию по безопасности войдут 30 стран, обсуждение будет продолжено на встречах британского министра обороны Джона Хилли в Брюсселе в четверг с коллегами из стран, входящих в "коалицию желающих".

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