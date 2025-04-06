Ситуация с пошлинами стала стратегическим подарком для Си Цзиньпина - WSJ
09:10 06.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введение президентом США Дональдом Трампом всеобъемлющих пошлин на импорт изменит мировой порядок, и одним из явных победителей этой политики является председатель КНР Си Цзиньпин. Такое мнение высказала редакционная коллегия газеты The Wall Street Journal (WSJ).
Китай ответил на недавнее повышение пошлин США, объявив о введении тарифа в размере 34% на американские товары, начиная со следующей недели. Этот шаг — зеркальный ответ на действия Трампа, который увеличил пошлины на китайские товары. Помимо этого, напоминает издание, Пекин добавил несколько десятков американских компаний в черные списки, ограничив их доступ к торговле, инвестициям и экспорту. Вдобавок Китай ввел экспортные ограничения на редкоземельные металлы, необходимые для высокотехнологичного производства, что, как считает газета, может серьезно ударить по глобальным цепочкам поставок.
The Wall Street Journal называет текущую ситуацию стратегическим подарком для Си Цзиньпина, поскольку Пекин уверен, что сможет найти альтернативные источники для критически важных импортных товаров.
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