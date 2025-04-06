В США мощные ливни привели к наводнениям в центре страны. Есть жертвы и разрушения - CNN

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощные ливни вызвали разрушительные наводнения в центральных штатах США, ставшие причиной гибели как минимум 16 человек. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на данные экстренных служб и Национальную метеорологическую службу.

По данным Центра прогнозирования штормов, в зоне риска находится 41 млн человек от долины Огайо до юго-востока Техаса. В Арканзасе, Миссури, Теннесси и Миссисипи объявлен наивысший, 4-й, уровень угрозы из-за паводков.