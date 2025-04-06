В Великобритании может быть размещена еще одна американская эскадрилья F-35
12:00 06.04.2025 Источник: Интерфакс
ВВС США планируют разместить вторую эскадрилью истребителей пятого поколения F-35 Lightning II на британской авиабазе Лейкенхит, следует из данных сенатского комитета по вооруженным силам.
Согласно письменному заявлению, которое представил комитету глава Европейского командования США генерал Кристофер Каволи, вторая эскадрилья F-35 будет размещаться на базе этим летом, а к осени достигнет полной оперативной готовности.
В настоящее время на базе Лейкенхит уже размещена одна полностью укомплектованная эскадрилья F-35, а также две эскадрильи истребителей F-15E Strike Eagles. Две эскадрильи F-35 будут состоять в общей сложности из 52 самолетов.
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