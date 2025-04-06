Сийярто: Глава МИД Эстонии - один из самых фанатичных сторонников войны в Европе

18:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна является одним из самых фанатичных политиков в Европе, который стремится всеми силами добиться продолжения военного конфликта на Украине. Такое мнение выразил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отвечая на выпады эстонского коллеги в адрес Венгрии и премьер-министра Виктора Орбана.

Сийярто сообщил, что ознакомился с призывами Цахкны лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. «Он один из самых фанатичных сторонников войны в Европе, который настаивает на продолжении войны на Украине, но при этом читает лекции другим о рисках эскалации [конфликта]», — написал министр на своей странице в соцсети Х.