Против хуситов в Йемене планируется сухопутная операция - СМИ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) скоро проведут наземную операцию. Об этом со ссылкой на источники сообщила телекомпания CNN. Наступление на позицию хуситов начнут их йеменские противники при поддержке Саудовской Аравии и США, которые будут наносить удары с воздуха и моря. Цель - отбить у хуситов порт Ходейда, из которого они атакуют суда, следующие по Красному морю.