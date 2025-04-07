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НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ сбиты 19 украинских БПЛА

09:00 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА — над территорией Краснодарского края и по 1 БПЛА — над территориями Брянской области и Республики Крым», — сказали там.

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