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Беспилотник упал на ж/д пути на Кубани, повреждены полотно и контактная сеть

10:00 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник упал на ж/д пути между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко в Краснодарском крае. Повреждены полотно и контактная сеть, движение поездов организовано в объезд поврежденного участка, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона.

«По информации ЕДДС Тимашевского района, один из подавленных системой ПВО беспилотников украинского режима упал на ж/д полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Повреждено полотно и контактная сеть. Пострадавших нет, возгорания не произошло», — говорится в сообщении.

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