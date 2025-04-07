Беспилотник упал на ж/д пути на Кубани, повреждены полотно и контактная сеть
10:00 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотник упал на ж/д пути между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко в Краснодарском крае. Повреждены полотно и контактная сеть, движение поездов организовано в объезд поврежденного участка, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона.
«По информации ЕДДС Тимашевского района, один из подавленных системой ПВО беспилотников украинского режима упал на ж/д полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Повреждено полотно и контактная сеть. Пострадавших нет, возгорания не произошло», — говорится в сообщении.
Новости
- 10:32 07.04.2025
- Мошенники стали похищать деньги через расклеенные на подъездах домов QR-коды — МВД
- 10:20 07.04.2025
- Пошлины Трампа серьезно ударят по возобновляемой энергетике в США — FT
- 10:05 07.04.2025
- ЕС хочет ответить на пошлины США с позиции силы — Politico
- 09:32 07.04.2025
- 79% сторонников республиканцев против помощи США Киеву - опрос
- 09:20 07.04.2025
- РКН предупредил о возможном ограничении работы ряда зарубежных провайдеров хостинга в РФ
- 09:05 07.04.2025
- Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $64 за баррель
- 09:00 07.04.2025
- За ночь над регионами РФ сбиты 19 украинских БПЛА
- 21:00 06.04.2025
- Минторг США: Отсрочек введения пошлин не будет
- 20:30 06.04.2025
- Против хуситов в Йемене планируется сухопутная операция - СМИ
- 20:15 06.04.2025
- Turkish Airlines и EgyptAir заявили о временном прекращении полетов в международный аэропорт столицы Сомали
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать