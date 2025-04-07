В РФ задержаны 15 человек за обеспечение работы узлов связи по подмене мошенниками номеров
11:05 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД и ФСБ задержали 15 человек, подозреваемых в обеспечении работы узлов связи для подмены номеров по указанию мошенников из-за рубежа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в прошлом месяце была получена информация о 28 сим-боксах и 2 сим-банках, работавших на территории пяти регионов России. Правоохранителями были собраны данные о 7 тыс. абонентских номеров, которые использовались мошенниками. Установлено, что для обеспечения голосовых вызовов использовались виртуальные серверы, зарегистрированные на территории европейских государств. Они были предназначены для объединения групп сим-боксов и их удаленного администрирования.
«Во взаимодействии с ГУУР МВД России и представителями территориальных подразделений полиции в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, Республике Чувашия, Республике Башкортостан и Ставропольском крае организовано проведение одновременных обысков и задержаний. В результате полицейские пресекли деятельность 15 фигурантов, которые обеспечивали работу узлов связи», — написала Волк в своем телеграм-канале.
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