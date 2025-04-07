Молдавия стоит на грани краха отношений с Россией — экс-премьер
11:32 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молдавия переживает серьезный кризис в отношениях с Россией, которая много лет была стратегическим партнером страны. Об этом заявил бывший премьер Молдавии, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев по случаю 33-й годовщины установления дипломатических отношений двух стран.
«Сегодня мы не просто переживаем новый кризис, но и находимся на грани краха отношений не только с дружественной страной, но и со стратегическим партнером, с которым нас связывают многовековые социально-экономические, культурные и человеческие связи», — написал Тарлев в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 12:20 07.04.2025
- 12% компаний в РФ нанимают на работу подростков
- 12:05 07.04.2025
- Еврокомиссия провалила экономическую политику ЕС — Сийярто
- 12:00 07.04.2025
- Военные РФ продвинулись вглубь Сумской области почти на 10 км — Марочко
- 11:20 07.04.2025
- Во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию — Путин
- 11:05 07.04.2025
- В РФ задержаны 15 человек за обеспечение работы узлов связи по подмене мошенниками номеров
- 11:00 07.04.2025
- В Магаданской области нашли тела погибших во время схода лавины туристов
- 10:32 07.04.2025
- Мошенники стали похищать деньги через расклеенные на подъездах домов QR-коды — МВД
- 10:20 07.04.2025
- Пошлины Трампа серьезно ударят по возобновляемой энергетике в США — FT
- 10:05 07.04.2025
- ЕС хочет ответить на пошлины США с позиции силы — Politico
- 10:00 07.04.2025
- Беспилотник упал на ж/д пути на Кубани, повреждены полотно и контактная сеть
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать