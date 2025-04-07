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НОВОСТИ

Молдавия стоит на грани краха отношений с Россией — экс-премьер

11:32 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия переживает серьезный кризис в отношениях с Россией, которая много лет была стратегическим партнером страны. Об этом заявил бывший премьер Молдавии, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев по случаю 33-й годовщины установления дипломатических отношений двух стран.

«Сегодня мы не просто переживаем новый кризис, но и находимся на грани краха отношений не только с дружественной страной, но и со стратегическим партнером, с которым нас связывают многовековые социально-экономические, культурные и человеческие связи», — написал Тарлев в своем телеграм-канале.

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