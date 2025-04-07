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НОВОСТИ

Военные РФ продвинулись вглубь Сумской области почти на 10 км — Марочко

12:00 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска, зайдя на территорию Сумской области Украины, продвинулись вглубь почти на 10 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«По моим данным, российские войска зашли на глубину до 10 км на территории Сумской области», — сказал он.

6 апреля в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Басовка Сумской области.

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