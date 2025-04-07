12% компаний в РФ нанимают на работу подростков

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 12% российских компаний трудоустраивают на работу подростков, тогда как в 2023 году таких работодателей было всего 4%. Также число вакансий для несовершеннолетних выросло на 7%, а резюме — на 15%, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного по запросу ТАСС.

Ранее Госдума сразу во II и III чтениях приняла законопроект, согласно которому работодатели получат право привлекать к работе в выходные во время летних каникул детей в возрасте 14-18 лет. Раньше это было возможно только в творческих профессиях. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

«Сегодня уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают стажировки школьникам и студентам моложе 18 лет. Положительная динамика налицо: два года назад трудоустроить несовершеннолетних были готовы лишь 4% организаций, только на стажировки брал 1 из 10 работодателей», — говорится в итогах исследования.

Кроме того, интерес к трудоустройству среди несовершеннолетних также растет. Так, за последний год количество резюме несовершеннолетних в России увеличилось на 13-15%.

«Первопричина — демографическая, численность молодежи на рынке труда начинает прирастать. Однако количество вакансий для подростков пока сильно не изменилось (+7% за год в целом по РФ) — строгие государственные требования к охране труда остаются серьезным ограничением для работодателей», — пояснили эксперты.