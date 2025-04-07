Пошлины Трампа навредят экономике и не принудят КНР к консультациям с США — МИД

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые пошлины американского президента Дональда Трампа серьезно отразятся на восстановлении глобальной экономики и не принудят Китай к торговым переговорам с США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Неизбирательное введение Соединенными Штатами тарифов равносильно лишению всех государств права на развитие, особенно это касается стран глобального Юга. <…> Это нанесет серьезный удар по процессу восстановления мировой экономики и неизбежно встретит всеобщее противодействие со стороны международного сообщества», — подчеркнул он на брифинге.

Как уточнил официальный представитель МИД, анализ данных Всемирной торговой организации (ВТО) свидетельствует, что протекционизм Трампа усугубит разрыв между богатыми и бедными в различных странах, а наибольший удар будет нанесен по наименее обеспеченным из людей. Кроме того, подобная политика негативно отразится на достижении целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

По словам китайского дипломата, американский лидер действует вопреки правилам ВТО, «серьезно подрывая нормальный международный торгово-экономический порядок, безопасность и стабильность глобальных цепочек поставок». Линь Цзянь указал на важность сохранения принципов многостороннего сотрудничества и международной системы во главе с ООН.

«Мы неоднократно подчеркивали, что давление и угрозы — это неверный способ ведения дел с Китаем, который будет твердо защищать свои законные права и интересы», — добавил он, отвечая на уточняющий вопрос журналиста по поводу перспектив начала торговых переговоров между КНР и США.