Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом в НХЛ
13:00 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с поставленным им историческим рекордом по числу заброшенных шайб в рамках регулярных чемпионатов американской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Телеграмму главы государства публикует Кремль.
«Поздравляю вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов, — обратился президент к хоккеисту. — Нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами».
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