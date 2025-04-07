Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом в НХЛ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с поставленным им историческим рекордом по числу заброшенных шайб в рамках регулярных чемпионатов американской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Телеграмму главы государства публикует Кремль.

«Поздравляю вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов, — обратился президент к хоккеисту. — Нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами».